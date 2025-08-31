Dagli inviati

Biraghi sotto il settore ospiti a fine gara. L'ex capitano salutato con affetto dai tifosi viola

© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 20:31Primo Piano
di Redazione FV
fonte dal nostro inviato a Torino - Andrea Giannattasio

Fine gara particolare per Cristiano Biraghi, ex capitano della Fiorentina in campo oggi da esterno del Torino. Dopo il triplice fischio del match tra viola e granata, l'ex di turno è stato portato dal team manager della Fiorentina Simone Ottaviani sotto il settore ospiti, dove è stato calorosamente salutato dai sostenitori viola arrivati nel capoluogo piemontese, che mai hanno dimenticato gli anni con la fascia al braccio di Biraghi.