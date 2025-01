BIRAGHI, Sondaggio Inter per sostituire Buchanan

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024

C'è una nuova opportunità in Serie A per Cristiano Biraghi. Come riporta stamani La Gazzetta dello Sport, l'Inter che è pronta a salutare Buchanan oramai virtualmente già un giocatore del Villareal, ha messo gli occhi sull'esterno ex capitano della Fiorentina. Per un esterno che esce, Marotta e Inzaghi vogliono un esterno che entra, per questo uno dei nomi principali è quello del giocatore cresciuto proprio in nerazzurro che è stato messo fuori rosa dalla Fiorentina di Palladino.

L'altro nome per l'Inter sarebbe Zalewski, ma per averlo in prestito il giocatore dovrebbe prima rinnovare con la Roma (è in scadenza a fine stagione) e per questo non è un'operazione semplice come sarebbe invece riportare Biraghi là dove il nativo di Cernusco sul Naviglio ha già giocato con Conte in panchina: un primo sondaggio con la Fiorentina e con il giocatore è stato fatto. La decisione finale sarà presa dopo la gara di stasera di Monaco.