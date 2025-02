FirenzeViola Biraghi a un passo dal Torino: accordo con la Fiorentina per il prestito

Cristiano Biraghi è ormai a un passo dal diventare un giocatore del Torino. Dopo l'accelerata del club granata nella mattinata di oggi, è praticamente tutto intavolato per il passaggio dell'ex capitano della Fiorentina alla corte di Vanoli in questo ultimo giorno di mercato. Accordo tra club sulla base del prestito con diritto di riscatto fino al termine della stagione, a meno di clamorosi inserimenti dell'ultim'ora Biraghi diventerà un giocatore del Torino.

Fuori da inizio dicembre

Biraghi non gioca una partita con la Fiorentina da novembre e la goccia che ha fatto traboccare il vaso fu un'esclusione dall'undici titolare anche in Conference, evento che fece storcere la bocca all'ex Inter che decise da quel momento di restare ai margini del progetto Palladino in attesa di una soluzione dal mercato. Da quell'11 dicembre in poi Biraghi si è sempre allenato al Viola Park ma di fatto da separato in casa e solo in attesa di salutare Firenze: dopo 8 anni - con un prestito all'Inter nel mezzo - quel momento sembra finalmente arrivato. C'è il Torino ad attendere il classe '92.