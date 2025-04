Biglietti per Fiorentina-Celje di Conference il 17: partita la prelazione per gli abbonati

vedi letture

E' iniziata oggi pomeriggio la vendita dei biglietti per la gara del 17 aprile al Franchi Fiorentina-Celje, gara di ritorno dei quarti di finale di Conference. La Fiorentina ha pubblicato le modalità di vendita dei tagliandi, distinta in più fasi e riservata fino al 7 alla prelazione di cui possono godere gli abbonati sia della fase a gironi di Conference (il mini abbonamento) sia a quelli di A; questi ultimi però non avranno diritto a mantenere il posto del campionato. Dal pomeriggio del 7 inizierà poi la vendita libera anche se continueranno le agevolazioni per gli abbonati sia della League Phase che della serie A. La vendita sarà aperta anche il giorno della gara a prezzo intero per tutti. Ecco le tre fasi spiegate dalla Fiorentina stessa:

PRIMA FASE – PRELAZIONE ABBONATI:

Dalle ore 15:00 del 03/04/2025 fino alle ore 11:59 del 07/04/2025, fase di vendita riservata ai titolari del Mini Abbonamento di Conference League 2024/25 con diritto di prelazione sul posto acquistato per la League Phase e tariffa Prelazione Abbonati. In questa fase gli abbonati al campionato di Serie A 2024/25 potranno usufruire della medesima tariffa senza però la prelazione sul posto in abbonamento.

SECONDA FASE – PRELAZIONE ABBONATI + VENDITA LIBERA:

Dalle ore 15:00 del 07/04/2025 fino alle ore 23:59 del 16/04/2025 prosegue la vendita a prezzo di Prelazione per gli abbonati alla League Phase di UECL 2024/25 (senza più prelazione sul posto) e per gli abbonati alla Serie A 2024/25, con la contemporanea apertura della vendita libera a tariffa Intero.

TERZA FASE – MATCHDAY:

Tariffa Intero MATCHDAY (attiva il giorno della gara).

PROMO UNDER 14:

Sono disponibili come di consueto le riduzioni per gli U14 ( nati da 01/01/2011) in riferimento alle fasi di vendita, in abbinamento al biglietto dell’adulto.