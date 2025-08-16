FirenzeViola Bianco al bivio: più spazio altrove o una nuova chance per capire se è da Fiorentina

vedi letture

Alessandro Bianco è forse ad un bivio: giocarsi una chance nella Fiorentina o cercare spazio e continuità altrove, ancora in prestito (dopo Monza e prima Reggiana, voluto proprio dall'allora ds granata Goretti) o in via definitiva. Il centrocampista in questo ritiro è stato utilizzato da Stefano Pioli tra le riserve e lo ha utilizzato poco nelle amichevoli inglesi più importanti. Un segnale che è sicuramente indietro nelle gerarchie dei centrocampisti in rosa soprattutto dopo l'arrivo di Sohm e se nella parte finale del mercato dovesse arrivare anche un altro specialista del reparto lo spazio si ridurrebbe ancora.

In quella zona del campo non è chiaro il futuro di Richardson (che tra tutti è quello che - almeno in teoria - ha più mercato) e soprattutto di Mandragora (a causa del mancato rinnovo) con la necessità in caso di addio di quest'ultimo di tenere un giocatore italiano e nella Fiorentina almeno da 5 anni per via delle liste e Bianco di certo risponde a questa caratteristica. Ma qualcuno è certo destinato a partire nel caso di un nuovo innesto.

Per Bianco hanno fatto sondaggi Sampdoria e Catanzaro (dell'ex tecnico Aquilani) ma certo per lui la B sarebbe un passo indietro. Se non dovessero arrivare offerte soddisfacenti per il giocatore o per la società viola, c'è la possibilità di rimandare la decisione a gennaio, per capire una volta per tutte se Bianco è da Fiorentina o meno.