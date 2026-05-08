Bestemmia in sala stampa nel post Inter, Vanoli patteggia multa

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Caro è costato perdere le staffe in sala stampa e pronunciare una bestemmia (pur un intercalare) al tecnico della Fiorentina, innervosito dalla domanda di un giornalista sui cambi, visto che la Procura Federale aveva trasmesso una comunicazione al riguardo al Tribunale Federale. Ed oggi a seguito dell’accordo di patteggiamento raggiunto dalle parti (ex art. 126 CGS), il tecnico della Fiorentina Paolo Vanoli è stato sanzionato con un’ammenda di 2.250 euro.

A carico di Vanoli era stato aperto un procedimento per violazione degli artt. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva e 37, commi 1 e 2, del Regolamento del Settore Tecnico, sia in via autonoma che in relazione all’art. 37, co. 1, lett. a, del Codice di Giustizia Sportiva “per aver lo stesso, al termine della gara Fiorentina-Inter disputata il 22 marzo 2026 e valevole per la 30ª giornata del campionato di Serie A della corrente stagione sportiva, nel corso della consueta conferenza stampa post gara pronunciato nel rispondere ad una domanda, ad alta voce e in modo udibile ai presenti, un’espressione di carattere blasfemo”.