BERNI A RFV, Società e Nico devono chiarirsi

L'ex viola Fabrizio Berni ha parlato delle ultime tematiche attorno al mondo della Fiorentina durante "Viola Amore Mio" su Radio Firenzeviola: "Avevo letto che inizialmente il problema fosse solo la tallonite per Nico, poi invece è stato rimandato a casa per un problema muscolare, che sono entrambi infortuni gravi. La società ha avuto il torto di parlare così di Gonzalez quando effettivamente una sofferenza la aveva, prima di giudicare i calciatori bisogna pensarci a lungo. Non ci sono comunicati ufficiali sul suo problema, bisogna dire che alcuni pensieri dei tifosi erano sbagliati perchè un dolore fisico lo aveva davvero. Se ci sono strascichi polemici noi ci tiriamo le martellate addosso perchè è una risorsa importante ed ha un contratto lungo, la società deve chiarire questa situazione spiacevole"

Lo venderebbe a gennaio?

"Lo tratterrei senza dubbi, la Fiorentina ha bisogno di Gonzalez perchè se si scredita un potenziale così alto si rischia di venderlo a cifre inferiori. Per me resta Milenkovic il giocatore più forte della Fiorentina, nonostante le qualità altissime di Nico, il serbo ha una continuità unica".

Su Luis Alberto...

"E' un giocatore di grandi qualità, se venisse alla Fiorentina sarei molto contento, tutte le volte che vedo la Lazio mi domando come possa non giocare, quando giocava con continuità ho sempre apprezzato la sua visione e le sue doti in palleggio. Lotito non svende mai, anzi spesso chiede cifre improponibili, 25 milioni sono una cifra molto alta, anche se rimane un giocatore incredibile. Per me può fare anche il centrocampista completo".



Sulle scelte tattiche di Italiano

"Si vede che ha ascoltato le critiche mosse da molti, Italiano ha colto l'occasione per fare una rivisitazione delle sue idee, ha capito che non poteva continuare a tenere tutto il tempo il pallone senza concretizzare, poi essendosi trovato senza Gonzalez e Sottil ha dovuto trovare delle soluzioni diverse"

Cosa farebbe con Gollini?

"Rimandare via Gollini non so se sia la mossa giusta, Cragno adesso non gioca nonostante abbia fatto molto bene a Cagliari, facendo questo scambio i viola non ci rimetterebbero"