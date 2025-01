BERNI A RFV, Pongracic-Palladino, non c'è feeling

FirenzeViola.it

Nel lunedì di Radio FirenzeViola l'ex viola Fabrizio Berni ha analizzato i perché della sconfitta della Fiorentina contro il Napoli: "Quanto fatto da Palladino contro il Napoli è stato inaspettato, però c'è da dire anche che la squadra non mi convinceva nemmeno prima, con un centrocampo troppo scoperto. Non mi è parsa comunque la soluzione migliore. Subito dopo il problema di Bove pensavo che il suo sostituto potesse Mandragora, così non è stato. Poi c'è da dire che la Fiorentina ha perso perché il Napoli è più forte. Il centrocampo viola è poco strutturato fisicamente e in centrocampo era sempre in inferiorità. Io mi auguro che questa squadra possa virare verso il 4-3-2-1, secondo me l'abito migliore per questa Fiorentina".

E sull'esordio di Matias Moreno in Serie A, ha detto: "Fino all'errore che ha causato il rigore era stato impeccabile. Quello è un errore di concetto ma non voglio tirare la croce addosso. Il problema è che l'alternativa a lui sarebbe stata Pongracic, un difensore che evidentemente a Palladino non piace. Corvino è un formidabile venditore e si sta capendo anche per l'affare Pongracic. Se un giocatore sta male è un conto, ma mi risulta che adesso il croato stia bene".

Così invece Berni sulle dichiarazioni del Ds viola Daniele Pradè, che ha parlato di 'suicidio' dei viola col Napoli: "Ricordiamoci che Pradè disse in tempi non sospetti, quando la Fiorentina giocava a tre, che questa squadra poteva giocare a quattro. Io sarei propenso a pensare che qui, nelle ultime dichiarazioni, ci sia una velata critica all'allenatore. Non certo ai calciatori, perché altrimenti screditerebbe il suo lavoro. Pradè considera un errore quanto fatto da Palladino sabato".