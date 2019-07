BERARDI, Viola su di lui ma Sassuolo spara alto

La Fiorentina ha messo nel mirino Domenico Berardi. Non solo Pol Lirola dunque, stando a quanto raccolto da FirenzeViola.it i viola starebbero cercando di portare anche l’esterno destro del Sassuolo in Toscana ed avrebbero già avviato i contatti con la società neroverde che però ha sparato alto chiedendo 30 milioni di euro. La trattativa è impostata e l’interesse per l’azzurro è reale, ma è chiaro che i due club dovranno ridiscuterne per trovare le condizioni giuste e vantaggiose per entrambi.