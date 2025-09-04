Beltran: "Ultimi due mesi a Firenze non facili. Cambiare campionato mi farà bene"

Lucas Beltran, attaccante argentino passato in prestito secco dalla Fiorentina al Valencia nel corso dell'ultimo giorno di mercato, è stato presentato in conferenza stampa dal club spagnolo. Queste le sue dichiarazioni:

“Sono stati due mesi difficili per me. Mi allenavo e non giocavo, è stata dura. La Fiorentina voleva solo vendermi e pensavamo che non ci fossero le condizioni per arrivare qui. Alla fine i viola hanno accettato il prestito e si sono comportati molto bene con me. Questo è stato fondamentale per farmi arrivare al Valencia FC. Mio zio e mio cugino sono di Lleida, sono arrivati dall’Argentina 20 anni fa. Pablo Aimar giocava qui e sono diventati tifosi del Valencia. Erano felici quando hanno saputo del mio arrivo. Ho pensato che fosse una buona opportunità per me. Il Valencia ha avuto grandi giocatori, io voglio dimostrare tutto il mio potenziale”

Sulle due stagioni in viola: “Il primo anno è andato bene e siamo arrivati in finale di Conference League. Il secondo è stato più difficile, forse per lo stile del calcio italiano. Credo che cambiare campionato mi farà bene, è una buona opportunità. Ho parlato con i compagni e con l’allenatore, siamo una squadra che affronterà le partite nel miglior modo possibile. Questo è il nostro obiettivo, quello di cui abbiamo discusso. Ho trovato un buon gruppo, daremo il meglio di noi

Sul ruolo in campo e sugli obbiettivi personali: “Ho parlato con il mister e mi ha spiegato il modo di giocare della squadra. Ci piace avere il possesso palla. Mi ha detto che posso giocare sia come numero nove sia aiutando a costruire il gioco. Giocherò al meglio ovunque mi venga chiesto. Personalmente mi pongo degli obiettivi prima di iniziare, poi i numeri li tengo per me. Si vuole sempre fare il miglior risultato possibile, ma l’importante è sempre la squadra. Posso offrire passaggi, assist, gol e lavoro sotto pressione. Il campionato è molto difficile, non possiamo dare nulla per scontato. Daremo il meglio di noi ogni settimana per affrontare le partite”.