BELTRAN, Olimpiadi? Tutto in ordine con la Fiorentina

Ai microfoni di DSports Argentina ha parlato Lucas Beltran, centravanti viola, adesso in ritiro con la sua Nazionale Under 23 in vista delle Olimpiadi: "Nella posizione in cui sono ho fatto quello che dovevo e adesso aspetto le convocazioni. Con la Fiorentina, da parte mia, è tutto in ordine. Il nostro ct, Mascherano, chiede pressing e possesso palla. Siamo un bel gruppo, dovremo lavorare sui dettagli. Saranno fondamentali calciatori come Martinez, Alvarez, Otamendi... Perché non si vince un Mondiale per caso".