Beltran c'è, prestazione da vero 9 a Cagliari per il Vikingo

Beltran può essere un "9", non solo come numero di maglia ma anche posizione in campo. Questa è stata la risposta data dal Vikingo a Cagliari nei confronti di Raffaele Palladino. Come riportato dal Corriere dello Sport-Stadio oggi in edicola l'argentino negli ultimi due mesi aveva giocato appena una gara da titolare in campionato, due considerando la Conference, ma metabolizzata l'assenza di Kean si è fatto trovare subito pronto nel suo ruolo storico, quello di prima punta. Un match giocato da 9 vero, sportellate e protezione della palla contro i rocciosi difensori cagliaritani, attacco costante della profondità e ovviamente il gol.

Un'incornata di testa in area di rigore che ha ricordato i guizzi di Mauro Icardi. Tra l'altro argentino, nonostante i suoi 176 cm, si è riscoperto ariete visti i suoi tre gol consecutivi di testa tra campionato (Lazio e Cagliari) e Conference League (Panathinaikos). In una situazione di assenza forzata di Moise Kean, viste anche le difficoltà di Zaniolo a giocare da prima punta, aver ritrovato lo spirito del centravanti in Beltran è una manna dal cielo per Palladino.