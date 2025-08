Calciomercato Beltran blocca il mercato degli attaccanti. Comuzzo osservato speciale in Inghilterra

vedi letture

Torna il consueto appuntamento con il "Chi si compra?" in versione "Flash" con le ultime di mercato della Fiorentina e non solo.

Tappo-Beltran.

Niente Flamengo per Beltran che resta fuori dall'amichevole contro il Nottingham, con la Fiorentina che aspetta offerte dall'Europa per cederlo entro la fine del mercato. La mancata cessione dell'argentino sta ritardando i movimenti in entrata per quanto riguarda l'attacco, tra le priorità di Pioli per questa ultima fase di trattative.

Ioannidis costoso.

Fotis Ioannidis è uno degli obiettivi in tal senso, ma il Panathinaikos non è intenzionato a privarsene per una cifra banale. La richiesta è più vicina ai 30 che ai 20 milioni di euro, cifra che la Fiorentina non ha in mente di spendere. Ricordiamo che dopo il recente rinnovo, Ioannidis è il giocatore più pagato dell'intero campionato greco.

Il punto sulle uscite.

Nzola questa mattina ha effettuato le visite mediche col Pisa, dunque qualcosa si muove anche sul mercato in uscita. Niente di nuovo per gli altri esuberi, a cominciare da Ikoné per il quale non ci risultano offerte nemmeno dal calcio arabo. Brekalo ha detto no all'interessamento del Rijeka, mentre resiste l'interesse del Verona per Barak che però lo vuole in prestito. Anche Sottil è in attesa che il mercato si ricordi di lui, non ci sono conferme a proposito dell'interessamento del Leeds.

Questione rinnovi.

Rinviata la questione rinnovo per Rolando Mandragora. La Fiorentina ora è concentrata soprattutto sulle uscite e per il centrocampista se ne riparlerà solo dopo Ferragosto e soprattutto dopo il prossimo incontro per il rinnovo di Moise Kean, ancora in piena fase di discussione nonostante l'ottimismo delle parti in causa.

La Premier su Comuzzo.

Nelle due amichevoli contro Leicester e Nottingham, osservatori di diverse squadre inglesi hanno seguito con interesse Pietro Comuzzo. Per la Fiorentina è un titolare ma davanti a proposte che superino i 30 milioni di euro potrebbero sedersi al tavolo delle trattative.