BALLARDINI, Eysseric scomposto. Viola forti

Davide Ballardini, tecnico del Genoa, ha parlato a Sky Sport dopo il pareggio con la Fiorentina: "L'arbitro lasciamolo stare, parliamo della partita che è stata difficile. Oggi il risultato era di straordinaria importanza vista la ripresa del campionato dopo la sosta. Sapevamo di trovare una squadra con qualità fisiche e tecniche straordinarie, che ha anche cambiato allenatore. Non è stata una partita giocata particolarmente bene ma è stata tosta".

Buon pareggio?

"La prestazione oggi è stata un po' appesantita. D'ora in poi avremo più partite che allenamenti quasi, alla fine quando pareggi con un'ottima squadra come la Fiorentina sei dispiaciuto visto quello che è successo, ma va bene".

L'episodio di Eysseric con Zappacosta?

"Lui arriva in modo scomposto, sappiamo che normalmente la decisione non è quella presa dall'arbitro. Poi sbagliamo tutti, ma mi sembra un'entrata che se un giocatore mio fa così io mi preoccupo. Il rischio è grande".

Scamacca?

"Io penso che abbia qualità importantissime. Da qui a dire che è pronto per la Nazionale bisogna aspettare un po'. In questo mese e mezzo ha mostrato le sue qualità, deve imparare a muoversi senza palla. Ad oggi non è pronto".

Destro?

"Io ora lo vedo sempre nel gioco. Il difetto era questo, che a volte non lo vedevi in partita. Ora fa la partita, si dà da fare e corre. E poi con le qualità che ha viene premiato. I suoi compagni dicono che ha il killer instinct. E allora dico a Shomurodov che deve fare come Destro".