Asllani-Larsson, la Fiorentina ci lavora ma non li prenderà alle richieste di Inter e Eintracht

L'innesto a centrocampo continua a rimanere prioritario nel mercato della Fiorentina, al lavoro costantemente per regalare almeno un giocatore in più per la mediana di Pioli. Il preferito continua a rimanere Simon Sohm, per cui l'ultima offerta ha toccato i 13 milioni di euro, ma visto il tira e molla col Parma i viola non hanno smesso di monitorare anche altre piste.

Tra queste, rimane viva quella che porta a Kristjan Asllani, messo tra i partenti da parte dell'Inter con le parole di Ausilio di pochi giorni fa: la Viola resta attiva sul suo conto ma non lo prenderà ai 18-20 milioni richiesti dai nerazzurri. Discorso simile per Hugo Larsson, sempre gradito alla società viola ma non per i 25-30 milioni che chiede l'Eintracht Francoforte. Sul rinforzo a centrocampo, si legge sul Corriere dello Sport, la lista è nutrita di candidati ma probabilmente i tempi saranno più lunghi del previsto, con Pioli che ha concordato con la società di voler valutare concretamente i sui giocatori tra il ritiro al Viola Park e la tournée in Inghilterra.