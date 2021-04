AQUILANI, Promozione? No. E nemmeno De Rossi

Sulle pagine fiorentine de La Repubblica si parla anche dei tecnici emergenti Daniele De Rossi e Alberto Aquilani, accostati tra l'anno scorso e in tempi recenti alla panchina della prima squadra viola (quest'ultimo in virtù del successo in Coppa Italia con la sua Primavera). Come scrive il quotidiano però, è molto più difficile che la Fiorentina possa pensare a profili come il campione del mondo o il Principino. Il primo l’anno scorso era stata un’idea forte ma oggi è entrato nello staff di Mancini in Nazionale. Anche Aquilani sta crescendo ma la Fiorentina deve ripartire e ricostruire, mettendo basi concrete e non può esporsi ad alcun tipo di rischio. Soprattutto dopo due stagioni in cui si è ritrovata a ridosso della zona retrocessione. Per cui serve riguadagnare subito una posizione consona al valore e alla storia della Fiorentina e quindi proprio per questo la società ha già deciso di muoversi su altre strade