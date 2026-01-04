Dagli inviati Applausi e cori dalla Curva a fine gara. Ma continuano anche i cori sulla B

Clima di festa ma anche di serietà a fine partita, al Franchi: la Fiorentina ha vinto 1-0 contro la Cremonese, decisiva la rete di Kean in pieno recupero che ha firmato così un successo che non stravolge certo la classifica, ma almeno tiene in vita la lotta salvezza. Al fischio finale, infatti, la Curva Fiesole applaude la squadra che ricambia nei confronti degli stessi tifosi, prima che essi continuino però col coro "Se andiamo in B, vi facciamo un c**o così!", già intonato durante la gara. Un modo di festeggiare sì la vittoria odierna, ma anche tenere in considerazione una situazione che ancora è tutt'altro che recuperata.