ANTOGNONI, Tre giocatori basilari per noi. Badelj....

Giancarlo Antognoni, club manager della Fiorentina, ha parlato ai microfoni di Sky Sport, facendo il punto sul mercato viola: "L'obiettivo è quello di costruire una squadra con esperienza, come testimonia l'acquisto di Boateng, ma anche con i giovani, visto che abbiamo preso Lirola. Inseriremo anche giocatori dal settore giovanile, per ampliare la nostra rosa. Qualche ruolo è ancora scoperto ma abbiamo anche un'ossatura ben formata, con giocatori basilari come Milenkovic e Pezzella dietro e Chiesa davanti. L'arrivo di Badelj è importante, poi ci sono anche Biraghi e Benassi, italiani che hanno fatto bene".