Dagli inviati Antognoni: "Mia bandiera a S.Siro? Ha portato bene, ottima prestazione della Fiorentina. Ndour importante" (video)

Simbolo della Fiorentina e dirigente della Nazionale Under 21, Giancarlo Antognoni, presente alla presentazione del libro "Data di scadenza" ha parlato ai microfoni di Radio FirenzeViola: "Perdere un genitore è sempre un pezzo di cuore che se ne va e Lucia (l' autrice del libro Lucia Petraroli, ndr) è stata brava a ricordare il padre in maniera affettiva e significativa".

Come sta andando il campionato, secondo lei? "Quest'anno è molto bello, lo scudetto se lo giocano le due squadre che sappiamo ma i posti Europa se li giocano in 6-7 squadre come una spietata concorrenza c'è in coda in cui, a parte il Monza che è candidata ad andare giù, altre squadre si danno battaglia. Ma in questi tre segmenti c'è molta incertezza e possibili sorprese fino alla fine"

Inter favorita? "Il Napoli ha retto bene fino alla fine ed ha il vantaggio di non avere impegni, mentre l'Inter è impegnato su tre fronti però rimane la squadra favorita"

Che giudizio dà su Ndour? "Da capodelegazione azzurro dico che questi ragazzi giovani hanno poco spazio nelle loro squadre e spero lo trovino, non parlo di uno in particolare, e spero che in quest'ultima parte di stagione giochino di più. Ndour è un giocatore importante per l'Under 21 ma anche per la Fiorentina, è dinamico e forte fisicamente, ti dà certe garanzie e giocando favorirebbe anche l'Under 21 visto che a giugno ci saranno gli Europei in Slovacchia".

Sabato sera la bandiera con la sua effige a San Siro che effetto le ha fatto? "Ringrazio i ragazzi, forse volevano farmi gli auguri. Ed è stato di buon auspicio visto l'ottima prestazione della Fiorentina a San Siro".