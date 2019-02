ANTOGNONI, A Udine giocheremo per Astori

Giancarlo Antognoni, Club Manager della Fiorentina, ha parlato così a Sky Sport: "Stiamo vivendo un ottimo periodo. Contro la Roma è stata una partita rocambolesca. La partita contro l'Udinese non sarà come le altre, abbiamo e avremo sempre il ricordi di Astori con noi, come ha sempre fatto la squadra giocherà per lui. Non so se Muriel e Simeone giocheranno insieme. Stiamo segnando molti gol, adesso il nostro obiettivo sarà di subirne il meno possibile".