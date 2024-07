AMRABAT, Rientrato a Firenze. Si allena con Quarta

Fonte: di Luciana Magistrato

La Fiorentina, dopo l'amichevole di ieri sera, è rientrata quest'oggi a Firenze e proseguirà la preparazione al centro sportivo viola. Secondo quanto raccolto da FirenzeViola.it al gruppo che è stato in questi giorni in Inghilterra, si sono aggiunti anche Amrabat e Quarta. Il primo rientra a disposizione dopo il prestito al Manchester United, mentre il secondo torna ad allenarsi dopo aver partecipato con la sua Nazionale alla Coppa America e aver quindi svolto le vacanze più tardi rispetto ai suoi compagni.

Entrambi hanno svolto le visite mediche e i test atletici di rito e si alleneranno da soli in attesa che la squadra torni in campo per proseguire la preparazione il 2 agosto.