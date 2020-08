AMRABAT, Il jolly più costoso voluto da Commisso

Sono molto contento». Il primo giorno in viola di Sofyan Amrabat inizia alle 18, proprio mentre il suo gemello di reparto, Gaetano Castrovilli, lascia il centro sportivo. Un autografo a un tifoso, e poi il saluto col suo nuovo compagno di reparto e via in palestra per il tampone anti Covid di rito. Classe 1996, 1 metro e 85 centimetri per 85 chilogrammi, l’olandese di origini marocchine è stato la rivelazione dell’ultimo campionato tanto da far innamorare Commisso in persona lo scorso gennaio nella sfida di Verona. Venti milioni, più 1,5 di bonus, Amarabat è al momento l’acquisto più caro dell’era viola a stelle e strisce. Nelle 34 presenze dello scorso campionato, arricchite da 2 assist e un gol, Amrabat ha stupito per la continuità dimostrata partita dopo partita. Resta da migliorare il temperamento che lo ha reso il giocatore più sanzionato della A (all’esordio infatti sarà squalificato) mentre la sua versatilità consente agli allenatori di impiegarlo in più moduli. A riportarlo è il Corriere Fiorentino.