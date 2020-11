AMRABAT, Convocato dal Marocco. Giocherà...

Sofyan Amrabat è stato convocato dal commissario tecnico del Marocco, Vahid Halilhodzic, per le due gare di qualificazione alla Coppa d'Africa 2021 contro la Repubblica Centrafricana. Le sfide sono in programma per il 13 ed il 17 di novembre con i viola che torneranno in campo il 22 alle 12:30 contro il Benevento. Di seguito le l'elenco delle convocazioni diramate dal Marocco sul suo profilo Twitter.

🦁Here it is: your #AtlasLions squad for the African Cup of Nations 2021 qualifiers against the Central African Republic🇨🇫

🦁اللائحة الكاملة لأسود الأطلس المستدعاة لمبارتي إفريقيا الوسطى🇨🇫 لحساب الجولتين 3 و 4 من التصفيات المؤهلة لكأس إفريقيا للأمم 2021 #DimaMaghrib🇲🇦❤ pic.twitter.com/vT4Ai9IHBB — FRMF (@FRMFOFFICIEL) November 5, 2020