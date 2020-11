ALLENATORI, Sarri e Spalletti complicati. Prandelli...

L'ipotesi di un possibile arrivo in panchina di uno tra Maurizio Sarri o Luciano Spalletti a sostituire Beppe Iachini, secondo La Nazione, non è poi così certa. Il problema, scrive il quotidiano, è che i due tecnici toscani non sono di certo due professionisti a caso: hanno un passato chic e subentrano mal volentieri a stagione in corso. Inoltre, vogliono essere rassicurati sotto molti punti di vista, non solo quello economico, che non sarebbe neanche il primo tra i problemi. Quindi è ovvio che la Fiorentina stia pensando anche ad altre personalità, come quella di Cesare Prandelli. L'ex ct della Nazionale ha un passato glorioso a Firenze, oltre a possedere esperienza, valore e attaccamento ai colori viola.