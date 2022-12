ALESSANDRO BIANCO, Classe 2002, grande potenziale

Al poco minutaggio riservato da mister Italiano per il giovane viola, il ragazzo ha sempre risposto presente offrendo prestazioni piuttosto convincenti, al netto dei facili impegni a cui è stato sottoposto. Alessandro Bianco è stato messo in campo dal primo minuto in 4 amichevoli su 5, trovando anche la via del gol, seppur con la complicità del portiere avversario contro gli Always Ready. Aldilà dell’impiego a lui assegnato in queste ultime partite amichevoli prima della conclusione dell’anno, il numero 42 viola ha però disputato solo 71 minuti (mai nella massima serie italiana, solo in Conference League), minutaggio che lascia un po’ perplessi vista la decisione presa ad inizio anno di mantenerlo in rosa.

E ora che fare? La situazione ancora non è chiara. Il calciatore, infatti, potrebbe rimanere nuovamente in rosa, sperando in un impiego maggiore nella seconda parte di stagione, oppure partire in prestito verso una squadra che possa concedergli un minutaggio più adeguato, rendendolo in grado di giocare partite e dimostrare tutto il suo potenziale.Tra le sue qualità non si può non menzionare una risorsa fondamentale, soprattutto nel calcio moderno, ovvero la duttilità. Infatti il classe ’02 è stato in grado di interpretare ben due ruoli all’interno del nuovo 4-2-3-1 impostato da mister Italiano, sia il trequartista che il secondo mediano, ben figurando in entrambi i ruoli.

Qualità peraltro riconosciute anche dal ct della nazionale maggiore italiana, Roberto Mancini, il ragazzo è stato infatti convocato a Coverciano per uno stage organizzato nelle giornate di mercoledì 21 e giovedì 22 Dicembre. Aspettando risposte da quella che sarà la decisione presa durante il mercato di gennaio, non possiamo che goderci le ottime prestazioni, seppur in amichevole, che fanno ben sperare in ottica futura. In ogni caso la società ha manifestato la stima nei confronti del ragazzo, rinnovandogli il contratto fino al 2026 con opzione 2027, adesso manca solo il coraggio per lanciarlo definitivamente