AGROPPI, Tiro le orecchie ad Italiano per Drago

L'ex allenatore viola Aldo Agroppi ha parlato dell'attualità viola: "Con la Juve devo tirare le orecchie ad Italiano, come un babbo o un nonno. Io questa considerazione l'ho fatta prima non dopo come i criticoni. Ma vedendo la formazione io non avrei messo Dragowski perché è un traguardo troppo importante. Entrato dopo tanto tempo, con la tensione in una partita importantissima... A parte l'errore, io in quella partita non l'avrei messo, magari è un po' demoralizzato, la vede come una partita da riabilitazione ma non giochi da una vita, devi rimontare sulla Juve... Gli avrei dato un premio facendolo giocare nelle prossime partite perché si è sempre comportato bene ma quella era una finale e per l'aspetto psicologico non l'avrei messo.