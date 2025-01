AG. MAN, Fiorentina? Finché non vedo non credo

FirenzeViola.it

Giovanni Becali, agente fra gli altri del talento del Parma Dennis Man, ha parlato in patria a Prosport.ro delle sempre più insistenti voci di mercato riguardanti l'attaccante rumeno del club ducale che piace soprattutto alla Fiorentina.

"Non credo a quello che dicono i giornali. È calciomercato e tutti i giornali approfittano di certe invenzioni... Dobbiamo renderci conto che si tratta di calciomercato. Qualcuno può sognare, ma io per ora non so nulla", ha spiegato l'imprenditore rumeno in merito alle voci sull'interesse della Fiorentina per il suo assistito.

Quindi Becali conclude: "Se si tratta di una fake news? Forse lo è, forse non lo è, ma io finché non lo vedo non ci credo, sono come San Tommaso. Quello che leggete voi, lo leggo anche io. Quando ci sarà qualcosa lo annuncerò".