Adli, out contro l'Inter. Mirino puntato sul Como

Il centrocampista della Fiorentina, di proprietà del Milan, Yacine Adli domani sera non potrà giocare il suo personalissimo derby con l'Inter. Il francese anche ieri non ha svolto la sessione di allenamento con il gruppo e non ce la farà a recuperare per la sfida contro i nerazzurri.

Come riportato dall'edizione odierna de La Repubblica (Firenze) l'ex Milan, che da oggi potrebbe tornare a lavorare sul campo, punterà così a tornare a disposizione di Palladino per la sfida contro il Como in programma domenica prossima al Franchi alle 12:30. Il regista transalpino non scende in campo dalla vittoriosa trasferta di Roma contro la Lazio in cui, dopo aver segnato la rete del vantaggio, si fece espellere per doppia ammonizione al momento della sostituzione.