ACQUAFRESCA A RFV, Un gol può cambiare tutto

L'ex attaccante Robert Acquafresca ha parlato oggi a 'Palla al Centro', trasmissione in onda su Radio Firenzeviola: "In teoria, e dico per esperienza personale, la concorrenza mi ha sempre stimolato. Però va data anche un po' di fiducia, non è che dopo due partite senza gol puoi togliere un attaccante. A volte basta poco e un gol ti cambia tutto, dalla testa alle giocate tecniche. Però noi siamo abituati ad avere risultati tutto e subito, Firenze è anche una piazza esigente e per Italiano non è semplice, lo capisco. Ma la sosta arriva a puntino perché il mister potrà cercare qualche soluzione".

Si aspettava di più dagli attaccanti viola?

"In Italia spesso si arriva con tanti proclami e poi il giudice è solo il campo. Basti pensare a Fernando Torres, ma sono tanti i campioni che in Italia hanno fatto fatica. Sicuramente ci si aspettava di più però può ancora cambiare tutto".

L'attaccante deve cambiare il suo ruolo?

"Oggi non si chiede più di essere un Pippo Inzaghi ma si chiede la completezza. Anche di legare il gioco. Quindi se le occasioni non arrivano te le devi creare: ad alcuni viene facile, ad altri più difficile".

Un commento su Kouame prima punta?

"Mi è sempre piaciuto, fin da quando giocava in Serie B. Ha trovato delle difficoltà e deve essere bravo lui ad uscirne perché ha tutte le qualità per ottenere il massimo. Dove e come però non saprei, forse con un compagno accanto giocherebbe male. Io mi sono ritirato perché non ci sono più le seconde punte (ride, ndr)".