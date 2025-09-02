ACF comunica la rosa: fuori Kouame e Infantino. Ci sono Richardson e Sabiri
La Fiorentina ha pubblicato sul proprio sito ufficiale la rosa della nuova stagione. Sono assenti due giocatori: Christian Kouame e Gino Infantino, che evidentemente il tecnico Pioli non considera funzionali al suo progetto. Presenti, invece, Amir Richardson e Abdelhamid Sabiri che nelle ultime ore di calciomercato sembravano vicini alla cessione.
Ecco la lista completa.
Portieri: Lezzerini, Martinelli, De Gea.
Difensori: Dodo, Pograncic, Ranieri, Comuzzo, Mari, Gosens, Kospo, Viti, Fortini, Kouadio, Parisi.
Centrocampisti: Sohm, Mandragora, Sabiri, Nicolussi Caviglia, Fazzini, Richardson, Ndour, Fagioli.
Attaccanti: Dzeko, Gudmundsson, Kean, Braschi, Piccoli.
