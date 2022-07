ACERBI, Insulti dai tifosi biancocelesti in ritiro

La distanza tra Acerbi e i tifosi della Lazio aumenta sempre di più, e sembra oramai impossibile una riappacificazione. Il difensore biancoceleste è stato al centro di una contestazione senza mezzi termini da parte del proprio pubblico, che lo hanno riempito di cori e insulti al suo arrivo in ritiro ad Auronzo. "Acerbi pezzo di m***a" è solo uno dei tanti sfottò rivolti verso il numero 33.

Il centrale ex Sassuolo è un nome molte caldo in ottica mercato in Serie A, soprattutto in ambito Fiorentina, con anche Inter, Milan e Juventus su di lui