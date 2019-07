ABBONAMENTI, Boom: superata quota 10 mila

10.000 volte grazie! Prosegue la corsa all'abbonamento per la stagione 2019-20. Già più di 10.000 tifosi viola hanno deciso di acquistare il tagliando d'accesso per seguire la Fiorentina nel prossimo campionato! Ricordiamo a tutti i tifosi che c'è tempo fino al 31 luglio per comprare il vostro abbonamento sfruttando le tariffe più vantaggiose. È possibile acquistare il vostro titolo d'accesso presso il Fiorentina Point di Via Sette Santi e il Fiorentina Store Gigli.

