PODCAST FV, Sarri: un sogno finito troppo presto

Maurizio Sarri non sarà il prossimo allenatore della Fiorentina. Dopo mesi passati a sognare di vederlo sulla panchina viola, adesso le speranza di superare la concorrenza della Roma sono ridotte al lumicino, tanto che i dirigenti stanno sondando altri profili, soprattutto quelli di Gattuso e De Zerbi. Un sogno di metà campionato, potremmo definirlo e in questo appuntamento col Podcast di Firenzeviola.it, vi raccontiamo proprio qualche retroscena di un accordo che, purtroppo, non è mai arrivato.



Clicca sul link per ascoltare il nostro podcast a cura di Pietro Lazzerini!