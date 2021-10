PODCAST FV, Sarri tra la fede viola e il gran rifiuto

Stasera torna in campo la Fiorentina, impegnata dalla complicata trasferta in casa della Lazio. Primo confronto tra Vincenzo Italiano e Maurizio Sarri, con quest'ultimo che a lungo è stato oggetto del desiderio di buona parte della piazza gigliata per la panchina e con il quale ci sono stati anche approcci diretti da parte della dirigenza nell'autunno del 2020. Proprio su questo, ed altri dettagli del Sarri quasi-viola, si concentra l'appuntamento di oggi di FirenzeViola in Podcast. La voce di Dimitri Conti vi accompagna tra le varie sliding doors, tra cosa poteva essere e cosa invece è stato.

Per ascoltare il nuovo episodio, clicca sul link