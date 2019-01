ZURKOWSKI, Duello Viola-Cagliari. Adesso...

Sembrava ad un passo l'accordo tra Fiorentina e Górnik Zabrze per quanto riguarda l'acquisto del polacco Szymon Żurkowski da parte della società viola. Un trasferimento che si sarebbe dovuto concludere definitivamente a luglio per 3,7 milioni di base fissa + 1,3 a titolo di bonus, per un totale di 5. Nelle ultime ore però c'è da registrare un inserimento del Cagliari nella trattativa, con la società sarda che avrebbe superato l'offerta presentata dalla Fiorentina. Sono attesi quindi sviluppi per quanto riguarda il futuro del centrocampista classe '97.