ZAZZERI A FV, Ridatemi i ricordi di Tokyo. Disposto...

Lorenzo Zazzeri, medaglia d'argento con la 4x100 stile libero ai Giochi Olimpici di Tokyo, è stato derubato del suo borsone dove teneva i propri ricordi della spedizione giapponese. Per fortuna la medaglia è salva, ma l'italiano ha trovato la macchina sfasciata dopo che era stato a festeggiare alla Rari Nantes. In questo video il 26enne si appella al buonsenso e dimostra di essere disposto a tutto pur di riavere i propri cimeli: "Mi rivolgo a te che mi hai rubato la borsa delle Olimpiadi con dentro tutti i miei ricordi che rappresentano una vita di sacrifici che ho dovuto affrontare per raggiungere il mio sogno. Si capisce da quello che c'è dentro che hai rubato delle cose ad un azzurro della Nazionale e, anche volendo, non potresti né rivenderle perché sono personalizzate, né farci nulla. Ti chiedo di restituirmi le cose che mi hai rubato alla piscina Nannini di Bellariva di Firenze e io, pur di riaverle, sono disposto anche a pagarti quindi ti chiedo per favore veramente di restituirmi tutti i miei ricordi".