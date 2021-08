VLAHOVIC, Contatto Spurs-agente, ma non con i viola

Il futuro di Dusan Vlahovic è uno degli argomenti più gettonati in casa Fiorentina in questi giorni. Una delle notizie più lette di oggi sulle pagine di FirenzeViola.it riguarda proprio il serbo. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, giornalista di Sky, il Tottenham è in contatto con l'entourage del classe 2000, ma non con il club gigliato.

LEGGI QUA: ROMANO (SKY), Spurs in contatto con ag.Vlahovic