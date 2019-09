VIOLA, Primavera, Women e 1^ squadra: il programma

Alle 13 inizia il lungo week end della Fiorentina, impegnata come al solito su tre fronti, tutti da seguire. La Primavera tra qualche ora (alle 13) scenderà in campo a Milano contro l'Inter contro una delle avversarie con le quali negli ultimi anni ha conteso scudetti e tornei di Viareggio. Una gara dunque tutta da vedere, in diretta tv su Sportitalia per chi non potrà seguire i viola in Lombardia. Potrebbe giocare anche il brasiliano Pedro. Gara da non perdere neanche in campo femminile, stavolta in casa. La partita è stata posticipata alle 12.30 di domenica e vale la pena fare un salto al Bozzi perché si giocherà contro la Roma che, pur sconfitta pesantemente dal Milan, è una squadra rinforzata (per chi non può c'è la diretta Sky). Dopo c'è tempo per vedere la prima squadra che giocherà al Tardini Parma alle 18 contro l'Atalanta (che sta rifacendo lo stadio di Bergamo e quindi gioca queste prime gare praticamente in trasferta). Anche questa partita sarà trasmessa su Sky.