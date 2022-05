VIOLA, Primavera senza finali. Donne a valanga

La domenica ha tenuto tutti col fiato sospeso anche per l'ultima giornata di regular season della Primavera. La squadra di Aquilani, settima, per superare la Samp e piazzarsi nell'ultimo posto utile della griglia playoff per giocarsi lo scudetto aveva l'obbligo di vincere a Roma (prima in classifica) e sperare che la Samp non vincesse. Quest'ultima condizione si è verificata ma i viola purtroppo sono stati battuti anche nettamente dai giallorossi. Niente finali scudetto dunque per la Fiorentina, in una stagione però da incorniciare per la vittoria di Supercoppa e Coppa. (LEGGI IL RISULTATO)

Ultima giornata anche per la Fiorentina Femminile che ha affrontato il derby con l'Empoli senza particolari patemi vista la salvezza già acquisita alla penultima giornata. E' stato però un grande successo con ben sei gol firmati soprattutto da Sabatino che con 15 gol è il cannoniere del campionato (a +4 dall'ex Clelland) e da Giacinti, recuperata dall'infortunio. Entrambe (insieme ad altre 5 viola) sono state convocate dalla ct Bertolini. La squadra, dopo essere stata vicino al baratro, ha chiuso settima. (LEGGI QUI IL RISULTATO)