VIOLA POR EL MUNDO, Il format per i tifosi viola

Un nuovo format che ci porterà in giro per il mondo alla scoperta della passione per la Fiorentina. Pucciviola ha contattato ed intervistato alcuni tifosi davvero particolari, andando a scavare i perché ed il come a tutte le latitudini si riesce a seguire la squadra viola. Nasce così "Viola por el Mundo", ogni giovedì alle 21 su YouTube con un personaggio diverso che racconterà la propria storia. Stasera la prima puntata ci porta in Argentina, a La Plata, provincia di Buenos Aires. Al link qua sotto l'anteprima: