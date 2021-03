VIOLA PARK, Le nuove date e gli scenari del ricorso

La questione legata al ricorso di Italia Nostra per ciò che riguarda la realizzazione del centro sportivo di Bagno a Ripoli ha avuto ampio risalto sulle pagine di Firenzeviola.it e non è un caso che tra le notizie di giornata più lette ci sia stato anche il nostro approfondimento relativo alle tempistiche che a questo punto potrebbero coinvolgere il progetto viola. Come riportato su queste pagine, quella presentata dall'associazione è una formulazione particolare di ricorso, che dà il doppio del tempo rispetto al più usuale TAR (sono 120 giorni contro 60), e considerando che l'approvazione della variante urbanistica di Bagno a Ripoli è entrata nel bollettino, quindi in essere, in data 11 novembre 2020, e che la decorrenza scatta a partire da trenta giorni (quindi all'11 dicembre), risulta che il ricorso, inoltrato nella scorsa settimana e notificato nella giornata di venerdì 5 marzo 2021, rientri appieno nei parametri temporali richiesti. Come già ventilato dallo stesso Casini, il rischio che arrivi un momentaneo stop ai lavori in via cautelativa, attendendo un pronunciamento a riguardo, è concreto.

