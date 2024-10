VIOLA, Kouadio e Baroncelli: ecco i centrali di Palladino

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Raffaele Palladino è alle prese con un'emergenza nel reparto difensivo, come ha detto lo stesso tecnico in conferenza (qui le sue parole) e domani sera contro i New Saints in Conference potrebbe essere schierata una difesa assolutamente inedita. Per far fronte a questa difficoltà numerica, con le assenze di Quarta, Comuzzo e Ranieri (squalificati) e Pongracic (infortunato), il tecnico viola ha convocato due baby viola dalla Primavera che potrebbero avere anche le loro chanches. Eddy Kouadio e Leonardo Baroncelli sono stati aggregati alla Prima squadra, ma non è la prima volta. Per Kouadio, classe 2006 di Prato (famiglia di origini ivoriane), è la seconda convocazione dopo quella di Monza, mentre per Baroncelli, classe 2005, è la prima chiamata ufficiale tra i grandi.

Entrambi però si sono già fatti notare in ritiro e hanno disputato alcune amichevoli estive da subentrati insieme alla Prima Squadra. Baroncelli si è guadagnato questa prima chiamata grazie alle buonissime prestazioni con la Primavera, nonostante qualche giorno fa contro la Roma abbia rimediato un cartellino rosso che gli costerà cinque giornate di squalifica (per aver assunto un atteggiamento aggressivo e intimidatorio nei confronti di un calciatore avversario e aver afferrato il braccio proteso del Direttore di gara che lo invitava ad abbandonare il recinto di giuoco, cercando di spingerlo verso il basso). Palladino ha avuto modo di vederli all'opera da vicino e oltre a Moreno (che dovrebbe giocare titolare) saranno loro gli unici centrali di difesa a disposizione per la gara di domani.