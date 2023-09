VIOLA, Intervenire su certi aspetti per non sprecare altro

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

Una delle notizie più lette del giorno sulle pagine di FirenzeViola.it è stata la copertina di mezzanotte, a firma del direttore Tommaso Loreto. Ne riportiamo qui un estratto:

E se da un lato è giusto dare il tempo necessario ai nuovi di ambientarsi e calarsi nelle richieste del proprio tecnico, dall’altro le domande sull’impiego di Beltran, o le difficoltà di Nzola, cominciano a farsi strada lungo le incertezze che han limitato il rendimento dei viola. La rimonta patita in casa dal Lecce, quella arrivata in Belgio, e qualche altro passaggio a vuoto sembrano essere oggi i primi aspetti sui quali intervenire per interrompere il prima possibile qualsiasi ulteriore spreco. [...] E più in generale correttivi efficaci che magari consentano ai due nuovi attaccanti arrivati in estate di prendere tutt’altra strada rispetto ai predecessori, i cui numeri sono rimasti deficitari per tutta la passata stagione.

Per leggere l'articolo, CLICCA QUI