VIOLA, Gli impegni dei convocati con le Nazionali

Stasera la Fiorentina scenderà in campo per un'amichevole allo Stadio Artemio Franchi contro il Perugia. Non saranno presenti però coloro che che sono stati convocati con le rispettive nazionali. Tra di loro: Federico Chiesa e German Pezzella che hanno avuto il primo impegno nei giorni precedenti. Mentre oggi toccherà all'Italia U21 di Ranieri e Sottil contro la Moldavia in amichevole. Mentre Terzic e Vlahovic saranno impegnati con la loro Serbia U21 nella partita valida per le qualificazioni all'Europeo di categoria contro la Russia. Chiudono alle 20.45 Badelj con la Croazia che affronterà la Slovacchia e alle 21 Dabo con il suo Burkina Faso che sfiderà il Marocco.