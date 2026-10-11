Viola, è sempre più una difesa colabrodo. E con Pioli i numeri erano migliori

È stato il focus dedicato alle voragini difensive della Fiorentina uno degli articoli più letti oggi su Firenzeviola.it. Come evidenziato,sono 14 i gol subiti dalla Fiorentina in 5 partite in campionato. Roba da far accapponare la pelle e che hanno fatto segnare il record di reti incassate nelle prime 5 nella storia del club gigliato. E non è solo un problema di numeri, perché anche ieri è stato il sentimento di leggerezza e caos ad accompagnare almeno un primo tempo in cui i rossoblu potevano segnare anche altri gol. Sembrava impossibile fare uguale o addirittura peggio della scorsa stagione, e invece la Fiorentina ce la sta mettendo tutta. Perché un anno fa dopo 5 giornate arrivava il pareggio fuori casa con il Pisa e il terzo punto in classifica, ma non è che a distanza di 365 giorni le cose vadano particolarmente meglio. Quest'anno sono 14 le reti subite, un anno fa erano 6.