VINTO MA NON CONVINTO. COSI' LA ROMA FA PIU' PAURA

Se con una prestazione così vinci, se con alcuni uomini in campo non certo al top vinci, se nonostante essere andati in svantaggio due volte vinci, se su un campo indecente con più buchi di un groviera vinci vuol dire che hai avuto un gran c…olpo di fortuna perché dire che la Fiorentina è stata brava mi pare eccessivo. Ha comunque fatto una piccola impresa perché c’erano tutti i presupposti per fare una figuraccia che sinceramente non mi aspettavo e il gol di Nzola dopo due minuti faceva presagire ad una diversa serata.

Giuro che ho pensato che sarebbe stata una passeggiata, scomoda viste le condizioni del manto erboso, che se aveva segnato subito Nzola non potevamo che andare verso la goleada (si scherza Mbala eh!) e mai avrei messo in preventivo che dopo mezzora si fosse sul 2-1 per il Maccabi e che si sarebbe stati in ansia fino al 95’. Ho avuto anche paura, in certi frangenti del match, che si tornasse a casa con la coda fra le gambe e pure il 3-3 non mi piaceva perché abbiamo patito troppo e il pareggio non mi faceva pensare di affrontare il ritorno con serenità. Menomale però che le partite non finiscono mai e quanto meno te lo aspetti e sei stremato dal nervoso, arriva Barak a sigillare il risultato sul 4-3 per i ragazzi di Italiano.

Molti di loro però non mi sono piaciuti e mi chiedo perché ancora partano titolari, poi mi ricordo che nella Fiorentina non ci sono tante chance di cambiare in meglio e quello che abbiamo ha caratteristiche che ci portano spesso a dire tante brutte parole. Ieri Biraghi ha dato l’ennesima solita prova di se, Milenkovic (che salterà il ritorno col cartellino che ha preso) sta vivendo una fase involutiva che preoccupa, Ranieri ha toppato pure lui e la cosa lo deve avere innervosito non poco visto come si è rigirato contro Bonaventura. Su questa storia spero che ci facciano sapere cosa è successo perché non è stato per niente una bella immagine quella che ha dato. Ikonè è come sempre deludente così come Gonzalez non è ancora incisivo come si vorrebbe e menomale che Beltran continua a dare segnali positivi e il suo gol ne è la conferma.

Mi direte che sono troppo negativa e che in fondo la Fiorentina ha vinto contro il Maccabi Haifa e come si suol dire il risultato è tutto, ma quanto visto ieri a Budapest non fa gioire quanto una vittoria meriterebbe. La Fiorentina vista nelle ultime partite, se si esclude la Lazio, non fa certo stare tranquilli per la discontinuità di risultati e di prestazioni e ribaltare il risultato in una gara come quella di ieri in Conference conforta il giusto perché questa competizione, almeno al momento, non ci pone davanti avversari probanti. Forse è meglio così perché altrimenti sarebbero grane visto quanto ci siamo incartati da soli contro gli israeliani. Se poi volete essere ottimisti come coloro che continuano a farci sapere sui social che il Maccabi Haifa nell’ottobre del 2022 ha battuto la Juventus, fate pure.

Ora non rimane che archiviare per una settimana l’Europa e concentrarsi sulla Roma che rimane una partita molto sentita da noi tifosi e gradiremmo pertanto passare una serata di grande goduria. Quando trasmesso da Budapest però non consola e i giallorossi dopo la cura De Rossi fanno più paura.

La Signora in viola