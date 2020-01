VIDEO FV, Rocco sotto la curva: che entusiasmo

Solito bagno di folla per il presidente della Fiorentina Rocco Commisso: il numero uno viola, al seguito della squadra a Bologna, è andato come suo solito sotto il curvino degli ospiti per ricevere il consueto abbraccio da parte dei fiorentini che oggi sono venuti al seguito della squadra di Iachini in Emilia. Ecco l'accoglienza che ha ricevuto Commisso nei video e nelle foto di FV: