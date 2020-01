VIDEO FV, Lirola: "Sono più libero di testa. Ora..."

Il match winner Pol Lirola ha parlato nel post gara di Fiorentina-Atalanta. Qui sotto le parole raccolte dal video realizzato da FirenzeViola.it: "“Oggi non ci sono parole per descrivere la sensazione che ho provato quando è entrata la palla: la città meritava una vittoria così, ci godiamo la vittoria ma da domani pensiamo al Napoli. Una vittoria che può dare tanto? Sì, penso che moralmente un successo così ci dà consapevolezza che possiamo fare grandi cose. Nel primo tempo si son viste grandi cose, nella ripresa siamo calati ma nelle ultime tre gare abbiamo fatto bene. Penso che adesso c’è più compattezza in difesa e siamo più squadra. Il mio ruolo? Sono più libero di testa, lui ci dà tanto lavoro ma sto bene con lui: si vede come sto in campo. Adesso partiamo subito forte e questo fa la differenza".