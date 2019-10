VIDEO FV, Cincotta: "Cuore e passione per Firenze"

L'allenatore della Fiorentina Womern ha parlato della partita di domenica contro la Juventus, durante l'evento per la partnership con la Rinascente. Ecco le sue parole: "Le finali con la Juve non dipendono da alcun fattore che determinano invece le altre gare. Lo sappiamo e ce lo siamo detto ieri in un confronto nello spogliatoio in modo severo e con gli occhi pieni di passione, dobbiamo giocare al 100 per cento delle emozioni e al 100 per cento del cuore, guardando questo stemma (della Fiorentina, ndr) e cercando di onorarlo nelle difficoltà che una partita con la Juve può creare. Noi rappresentiamo una città come Firenze e vogliamo far conoscere questo brand dappertutto. Ce la metteremo tutta. La Fiorentina ha cambiato tanto, ma è motivata e lo ha dimostrato sul campo del Sassuolo, rimontando in 18 minuti dove l’anno scorso il Milan pareggiò e la Juventus perse dopo averci battuto allo Stadium. Le nostre ragazze invece hanno alzato la testa, si sono aggrappate alle abilità individuali che le contraddistinguono e hanno dimostrato a tutti che Firenze è capace di fare queste imprese. Sappiamo il valore che abbiamo grazie alla società e al nuovo management che si è insediato".