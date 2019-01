VIDEO FV, ADV LASCIA C.S. CLUB RISPONDERÀ A BREVE AI TIFOSI

Giornata fiorentina per Andrea Della Valle. Il patron gigliato è arrivato a Firenze stamattina presto per seguire gli allenamenti e, contestualmente, conoscere il nuovo centravanti viola Luis Muriel. Successivamente il numero uno della Tod's si è trattenuto con la squadra per il pranzo, facendo i complimenti a tutti per la vittoria di domenica sul Torino che ha aperto le porte ai quarti di finale di Coppa Italia.

Della Valle ha dunque sollecitato il gruppo a continuare su questa strada e a iniziare bene il 2019 anche in campionato. Per poi parlare ovviamente a lungo anche con il tecnico Stefano Pioli in merito alle questioni di mercato (Corvino è invece a Milano), alle condizioni della squadra e su come si potrà evolvere la situazione. In tutto ciò il presidente della Fiorentina ha anche voluto lasciare il messaggio ai tifosi che a breve la società risponderà alla richiesta dell'incontro da parte dell'ACCVC. Dopo circa cinque-sei ore, infine, ADV è ripartito.